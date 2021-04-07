Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı
Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:42

Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı

Son dakika haberi: Terör örgütü ’ya yönelik başlatılan yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ’ın kuzeyinde hareketlik olduğu bilgisi üzerine yapılan keşif ve gözetleme sonucu, saldırı hazırlığındaki 5 PKK’lı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtıyla terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte sınır ötesinde teröristlerin hareket halinde oldukları belirlendi. Bunun üzerine sınır hattında yer alan keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Metina ve Zap bölgesinde, keşif çalışmaları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Metina bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.

Alınan görüntülerin harekat merkezine iletilmesi üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inc Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları harekat için havalandı. Metina bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere yönelik F16 savaş uçakları tarafından düzenlenen nokta atışında, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA