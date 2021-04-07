Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtıyla terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte sınır ötesinde teröristlerin hareket halinde oldukları belirlendi. Bunun üzerine sınır hattında yer alan keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Metina ve Zap bölgesinde, keşif çalışmaları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Metina bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.

Alınan görüntülerin harekat merkezine iletilmesi üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inc Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları harekat için havalandı. Metina bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere yönelik F16 savaş uçakları tarafından düzenlenen nokta atışında, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.