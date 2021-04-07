Son dakika: AK Parti'den Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert paylaşımlarla yanıt verdi. Çelik, 104 amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili tartışmalar sonrası CHP'nin darbe sicilini açtı, Yassıada yargılamalarını hatırlattı.
AK PARTİ'DEN FAİK ÖZTRAK'A ÇOK SERT TEPKİ
Çelik, Öztrak'ın Başkan Erdoğan'a hakarete varan ifadelerine şu ifadelerle yanıt verdi:
Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.
"EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK, ARSIZLIK, EN BÜYÜK SAYGISIZLIK, EN BÜYÜK AKILSIZLIK..."
En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.
En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.
En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.
En büyük namussuzluk kendi partileri adına "iktidarı canlı yayında yargılayacağız" diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...
En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 7, 2021
En büyük arsızlık, "iktidarı seçimle ya da seçimsiz" göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.
En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.
En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Başkan Erdoğan, 104 amiralin darbe imalı bildirisine sahip çıkan CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tepki göstermişti. Öztrak, Başkan Erdoğan'a tepki göstermek isterken hakarete varan ifadeler sarf etti.
Öztrak paylaşımında, "Arsız kendini güçlü sanınca, Haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. "Emekli Amiraller talimatı Kılıçdaroğlu'ndan alıyor" sözü arsızlığın dik alasıdır. Müddei iddiasını ispatlayamazsa namussuzdur, şerefsizdir. Mert dayanır, namert kaçar. CHP milletimizle beraberdir." ifadelerini kullandı.
Bu ifadeler sosyal medyada da tepki çekti.
Arsız kendini güçlü sanınca,— Faik Öztrak (@faikoztrak) April 7, 2021
Haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış.
"Emekli Amiraller talimatı Kılıçdaroğlu'ndan alıyor" sözü arsızlığın dik alasıdır.
Müddei iddiasını ispatlayamazsa namussuzdur, şerefsizdir.
Mert dayanır, namert kaçar.
CHP milletimizle beraberdir.