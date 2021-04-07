Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili başsağlığı mesajı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da düşen gösteri uçağımız nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

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