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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili başsağlığı mesajı!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 15:11 Son Güncelleme: 7.4.2021 15:27

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'da düşen askeri uçakla ilgili başsağlığı mesajı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili başsağlığı mesajı!

Son dakika haberine göre 'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama yapan Başkan başsağlığı mesajı paylaştı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da düşen gösteri uçağımız nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili başsağlığı mesajı!
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