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Giriş Tarihi: 7.4.2021 22:49 Son Güncelleme: 7.4.2021 23:14

: 'ta tansiyon yükselirken 'dan kritik ziyaret! 'ya gözdağı

AA
Son dakika: Donbass'ta tansiyon yükselirken NATO'dan kritik ziyaret! Rusya'ya gözdağı

haberleri... 'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından Bölgesi'nde çatışmalar artarken, 'dan kritik bir hamle geldi. Krizin had safhaya ulaştığı dönemde NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de görüştü. Söz konusu görüşme, Rusya'ya gözdağı olarak yorumlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Dünya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass krizini konuşuyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından tetiklenen çatışmalar ABD ve Kremlin'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası daha da alevlendi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, NATO'dan kritik bir hamle geldi.

UKRAYNA'YA KRİTİK ZİYARET

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

UKRAYNA'DAN "ATEŞKESE UYMA" ÇAĞRISI

Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.

"UKRAYNA NATO'NUN EN ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİRİDİR"

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach

Rusya'yı, Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği sonlandırmaya ve kuvvetlerini çekmeye çağıran Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Donbass'ta tansiyon yükselirken NATO'dan kritik ziyaret! Rusya'ya gözdağı
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