Son dakika: Donbass'ta tansiyon yükselirken NATO'dan kritik ziyaret! Rusya'ya gözdağı

Son dakika haberleri... Dünya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass krizini konuşuyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından tetiklenen çatışmalar ABD ve Kremlin'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası daha da alevlendi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, NATO'dan kritik bir hamle geldi.
UKRAYNA'YA KRİTİK ZİYARET
Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.
UKRAYNA'DAN "ATEŞKESE UYMA" ÇAĞRISI
Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.
"UKRAYNA NATO'NUN EN ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİRİDİR"
NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.