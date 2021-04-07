Son dakika: Donbass'ta tansiyon yükselirken NATO'dan kritik ziyaret! Rusya'ya gözdağı

UKRAYNA'YA KRİTİK ZİYARET

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.