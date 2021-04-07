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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ege'de korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 8.4.2021 01:06 Son Güncelleme: 8.4.2021 01:14

SON DAKİKA | Ege'de korkutan ! 'dan hissedildi... ve son depremler

SON DAKİKA | Ege'de korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'nde 3.9 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, 'dan da hissedildi. , Ege Denizi'nde meydana gelen depremin derinliğini 7.12 km olarak duyurdu. ise depremin merkez üssünü On İki Adalar olarak açıklarken şiddetini 4.2 olarak paylaştı. Deprem, Datça başta olmak üzere Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi.

Son dakika haberleri... Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 00.54'te Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.12 km olarak duyururken Muğla'nın Datça ilçesinden hissedildiğini aktardı.

Kandilli Rasathanesi de son dakika depremine ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünü On İki Adalar olarak belirtti ve şiddetinin 4.2 olduğunu aktardı.

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Datça'da yaşayanlar, gece saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı.

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SON DAKİKA | Ege'de korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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