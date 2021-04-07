SON DAKİKA | Ege'de korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 00.54'te Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.12 km olarak duyururken Muğla'nın Datça ilçesinden hissedildiğini aktardı.

Kandilli Rasathanesi de son dakika depremine ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünü On İki Adalar olarak belirtti ve şiddetinin 4.2 olduğunu aktardı.

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Datça'da yaşayanlar, gece saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı.

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