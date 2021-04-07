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Giriş Tarihi: 7.4.2021 08:56 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:04

: 22 ilde ’nün Mülkiye yapılanması operasyon!

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA: 22 ilde FETÖ’nün Mülkiye yapılanması operasyon!

bilgisine göre ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülkiye amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülkiye amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

37 ESKİ MÜLKİ İDARE AMİRİ 14 MAHREM İMAMA GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü hat ve operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamının daha önceden görevden ilişiği kesilmiş olan 37'si eski mülki idare amiri olan 51 şüphelinin yakalanmasın için Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

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SON DAKİKA: 22 ilde FETÖ’nün Mülkiye yapılanması operasyon!
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