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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:59

SON DAKİKA HABERİ: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren-10 Operasyonu kapsamında; - bölgesinde Jandarma Komandolar ve PÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri'nden yapılan açıklamada:
"Eren-10 Operasyonu kapsamında,
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda;
Kahraman Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada,
4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte;
1 adet M 16 piyade tüfeği,
2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,
1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği,
1 adet RPG-7 Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi

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SON DAKİKA HABERİ: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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