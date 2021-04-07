SON DAKİKA HABERİ: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri'nden yapılan açıklamada:
"Eren-10 Operasyonu kapsamında,
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda;
Kahraman Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada,
4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte;
1 adet M 16 piyade tüfeği,
2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,
1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği,
1 adet RPG-7 Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi