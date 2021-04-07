SON DAKİKA HABERİ: Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri'nden yapılan açıklamada:

"Eren-10 Operasyonu kapsamında,

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda;

Kahraman Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada,

4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte;

1 adet M 16 piyade tüfeği,

2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,

1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği,

1 adet RPG-7 Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi