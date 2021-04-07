Son dakika | Koronavirüs vakalarının yüzde 90'ının ortak özelliği...

Son dakika... Koronavirüs vaka artışı bir haftada yüzde 73 artış ile Türkiye'de ilk 5 il arasına giren Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'ını çalışan kesimin oluşturduğu ortaya çıktı. Kırklareli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Taner Pehlivan, "Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu. Vakaların yüzde 60-70'ini 20 ile 40 yaş arasındakiler oluşturuyor" dedi.
'ARTIŞ HAREKETLİLİKTEN'
Sağlık Bakanlığı'nın son dakika açıklaması ve koronavirüs risk haritasında, Kırklareli vaka artış oranında ilk 5 il arasına girdi. Vaka sayısı her 100 bin kişide 298.28'den 518.23'e yükselen kentte artış oranı yüzde 73 oldu. Kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesi HES uygulamasında kırmızı renge büründü. Kentte vaka artışlarının önlenmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Valilik ve belediye vatandaşları sık sık ev ziyaretlerinden uzak durmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
İSTANBUL, ÇANAKKALE, KIRKLARELİ, EDİRNE'DE ORANLAR YÜKSEK
Kırklareli Tabip Odası Başkanı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Taner Pehlivan, artışın en önemli etkenlerinden birinin bulunduğu coğrafya ile ilgili olduğunu belirterek, "Bölgede genel olarak illerin tümü yüksek yoğunluk oranındaki iller. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Kırklareli, Edirne'de halen yüksek oranda devam ediyor.
BU COĞRAFYADA İNSANLAR TEMAS HALİNDE
Bu coğrafi sınırlar şu anda insanların birbiriyle temas olduğu bir bölge. En büyük sebep bu. İller arasındaki temasın mutlaka kesilmesi gerekiyor bir şekilde. Bu genel olarak, toplumsal hareketliliği durdurmaya, genel bir sokağa çıkma yasağı ve genel bir iş yerlerinin kapatılması şekilde olabileceği gibi en azından iller arası birtakım gidiş gelişlerin de kısıtlanması şeklinde olabilir" dedi.
VAKALARIN YÜZDE 90'I ÇALIŞAN KESİM
Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'nın bulaş kaynağının çalışan nüfustan kaynakladığını ifade eden Pehlivan, "Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu.
Daha önceki pikte de böyleyi. Belli fabrika ve iş yerlerinde çok büyük yoğunluklar yaşanmıştı. Şu anda ilimiz bazında bu büyük oranda Lüleburgaz ilçemizde yaşanıyor.
Vakaların yaklaşık 3'te 2'si Lüleburgaz ilçemizden. Lüleburgaz daha çok fabrika ve emek yoğunluğunun çok olduğu bir bölge" diye konuştu.
KOVİD SON DURUM VE TABLO SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 271 bin 547 testte, 49 bin 584 vaka ile 2 bin 3 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 211 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 667'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 271 bin 547 testte 49 bin 584 vaka, 2003 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 498 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, toplam vefat sayısı 32 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 159 bin 475 oldu.