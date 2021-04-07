Mardin’de öldürülen terörist 1 milyonluk turuncu kategoride

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin ile Şırnak sınırındaki Bagok Dağında geçen hafta İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit edildikten sonra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ile Mardin İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği hava destekli nokta operasyonda 5'i ölü, 1'i yaralı olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin kış üslenmesinden çıkıp bahar ayı ile birlikte saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilirken, 6'sının da örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyondaki teröristler oldukları belirlendi. Farklı bölgelerden toplantı yapmak için Bagok Dağında bir araya gelen teröristlerin İHA ve SİHA'ları yanıltmak için sivil kıyafetli olmaları dikkat çekti.

Öldürülen teröristlerin İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk Kırmızı kategorisinde yer alan İran uyruklu sözde Mardin eyalet sorumlusu Hewraman kod adlı Hasan Mahmudi, sözde Bagok alan sorumlusu Reber kod adlı Teyyüp Çam, 1 milyonluk Turuncu kategoride aranan sözde Ömeryan bölge sorumlusu Yakup Salğın, sözde Kerboran bölge sorumlusu İsmet Bilgiç ile sözde Gabar Dağı cephe yönetiminde yer alan Agit kod adlı Serdar Sağlam oldukları belirlendi.

Aynı çatışmada yaralı ele geçen ve ameliyat edilen teröristin de İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürüyor. Teröristin verdiği bilgiler ışığında bölgede farklı terörist gruplara yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki diğer terörist grupların da kendi aralarında telsiz bağlantısı sağlayarak etkisiz hale getirilen 6 teröristin kod isimleri ile açık kimlik bilgilerini paylaştıkları bölgede keşif, dinleme ve gözetleme yapan güvenlik güçlerince deşifre edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin aralarında asker, polis, korucu, mühendis ve sivillerin de olduğu 17 kişinin katili oldukları bildirildi.