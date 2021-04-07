Son dakika | TBF'de şoke eden yolsuzluk! Kurum çalışanı Meltem Y. suçunu itiraf etti

DEKONTLARI GÖSTERDİ

Edinilen bilgilere göre Meltem Y., federasyon hesaplarından zimmetine para geçirdiğini kabul etti. Meltem Y.'nin kurum yetkililerine verdiği bir bilgi ise şoke etti. Meltem Y., "Daha önce Federasyon'un Mali İşler Sorumlusu olarak çalışan Meltem D.'nin zorlaması ile bu işi yaptım. Bu kişi, federasyon hesabından para almam için beni baskı altına aldı. Aldığım paranın bir kısmını da kendisine gönderdim" dedi. Meltem Y., kurumdan daha önce ayrılan Meltem D.'ye gönderdiği paraların dekontlarını da gösterdi.