Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.