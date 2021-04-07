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Giriş Tarihi: 7.4.2021 22:15 Son Güncelleme: 7.4.2021 22:24

: Acı haberi duyurdu! 2 askerimiz oldu

Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

haberleri... Bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından bölgesine gerçekleştirilen hain saldırıda 2 askerimiz oldu. Terör örgütünün saldırısına verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre 3 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat Bölgesine gerçekleştirilen hain saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu
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