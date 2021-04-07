Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat Bölgesine gerçekleştirilen hain saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.
Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.