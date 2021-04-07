Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda görevlendirildi

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koşar'a karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'un, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladığı öğrenildi.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; "Yusuf Özoğul teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek" dedi.

SABAH'a konuşan Eyyüp Kadir İnan; Yusuf Özoğul'un yıllarca teşkilatlarda emek verdiğini belirterek, "Yusuf Özoğul mücadele etmiş genç bir kardeşimiz… Mütevazılığı ve saygılı duruşuyla Tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve bu mücadelesi birçok gencimize örnek olmuştur" diye konuştu.

Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

"Yakın çalışma ekibimizi güçlendirme noktasında bazı takviyelere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Yusuf kardeşimizi Genel Merkez Gençlik Kolları birimimizde çalışmaya başladı. İnanıyorum ki, teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek."