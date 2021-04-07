Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda görevlendirildi
Giriş Tarihi: 8.4.2021 01:25

Yusuf Özoğul, Gençlik Kolları’nda görevlendirildi

Şerif Can Şerif Can
Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda görevlendirildi

Pendik'te broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren ’a karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, Gençlik Kolları’nda çalışmaya başladı

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koşar'a karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'un, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladığı öğrenildi.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; "Yusuf Özoğul teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek" dedi.

SABAH'a konuşan Eyyüp Kadir İnan; Yusuf Özoğul'un yıllarca teşkilatlarda emek verdiğini belirterek, "Yusuf Özoğul mücadele etmiş genç bir kardeşimiz… Mütevazılığı ve saygılı duruşuyla Tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve bu mücadelesi birçok gencimize örnek olmuştur" diye konuştu.

Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:
"Yakın çalışma ekibimizi güçlendirme noktasında bazı takviyelere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Yusuf kardeşimizi Genel Merkez Gençlik Kolları birimimizde çalışmaya başladı. İnanıyorum ki, teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda görevlendirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA