Afrin’den acı haber: 2 şehit

Suriye'ninAfrin ilçesi Basilhaya üs bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Tel Rıfat kırsalından PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda piyade komando uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlere yönelik yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi. Şehit Gökhan Çakır'ın Bursa'daki, şehit Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'taki ailelerine acı haber verildi. İki ay önce evlenen Şehit Gökhan Çakır'ın pandemi nedeniyle düğününü ertelediği, evinin de Balıkesir'de olduğu öğrenildi. Şehidin babası Hasan Çakır, başsağlığına gelenlere sarılarak "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" dedi.