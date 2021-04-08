AK Partili Metin Külünk: “Anadolu’nun kendisidir Roman kardeşlerimiz”

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayınlanması ardından 8 Nisan, 'Dünya Romanlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak değerlendirmelerde bulundu.

"ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN OLDUĞU YERDE NEŞE VARDIR"

Külünk, sözlerine şu şekilde başladı: "Roman vatandaşlarımızın olduğu yerde neşe vardır, muhabbet vardır, güzel Türkçe vardır, samimiyet vardır. İstanbullu, İzmirli ya da Samsunlu fark etmez Anadolu'nun kendisidir Roman kardeşlerimiz. 8 Nisan Romanlar Günü"

"ROMAN KARDEŞLERİMİZ BU COĞRAFYANIN ASLİ VE EŞİT UNSURLARI"

Külünk, "Selçuklu döneminden bugüne beraber olduğumuz, Balkanlara doğru birlikte yol yürüdüğümüz Roman kardeşlerimiz bu coğrafyanın asli ve eşit unsurları olarak komşusuna, bayrağına ve devletine her zaman sahip çıkmış ve Soros kaynaklı kışkırtmalara asla prim vermemiştir" ifadelerini kullandı.

"ESNEK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNE OLAN YATKINLIKLARI VE BECERİLERİYLE EKONOMİYE CAN VERMİŞLERDİR"



Sözlerine devam eden Külünk, "Lozan Antlaşması sonrasında mübadele ile Yunanistan'dan gelen büyük bir Roman nüfus Türkiye'nin ayağa kalkmasında ihtiyaç duyulan insan kaynağı potansiyelini oluşturmuş ve esnek çalışma kültürüne olan yatkınlıkları ve becerileriyle ekonomiye can vermişlerdir" dedi.

"8 NİSAN'IN TÜRKİYE'DE ROMANLAR GÜNÜ OLARAK KUTLANMASI KARARIYLA DAHA İLERİ BİR ANLAM KAZANMIŞTIR"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek her türlü ötekileştirmeye karşı çıktığımız gibi Roman kardeşlerimizin kamusal imkânlara ulaşması amacıyla yürütülen politikalar, 8 Nisan'ın Türkiye'de Romanlar Günü olarak kutlanması kararıyla daha ileri bir anlam kazanmıştır. 2006 yılında İskan Yasasında, 2007 yılında Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda yapılan değişiklikler dışında 14 Mart 2010 Büyük Roman Buluşması, 2013 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taslak Roman Eylem Planı ve sonrasında ortaya konan Ulusal Eylem planı tarihi bir dönemeçtir" dedi.

"8 NİSAN ROMANLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…"



Külünk, sözlerine şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizin Türkiye'nin beşeri insan gücü kapasitesini artırma noktasındaki kurumsal alt yapısı ve motivasyon yüksekliğinin varlığı geleceğimiz açısından önemli bir zenginlik ve parametredir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım… 8 Nisan Romanlar Günü Kutlu Olsun…"