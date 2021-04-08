AK Partili Miroğlu, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklama yaptı

AK Parti'nin Olağan Genel Kurulu'nda yeniden MKYK üyeliğine seçilen Orhan Miroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Midyat'a geldi. AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Vahap Alma, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve yönetim kurulu üyeler ile birlikte, Midyat Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu, burada tartışma yaratan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında açıklama yaptı.

"DARBEYE TEŞVİK EDEN VE SİVİL İRADEYE KARŞI YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA"



Miroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Bu 104 amiralin, yayınladığı bildiri bana göre, bildiriyi duyduğum andan itibaren, sosyal medyada yaptığım paylaşımda dedim 'bu fikir beyan etme değil, bu kolektif bir suçtur'. Yani darbe fikrini güçlendiren, darbeye teşvik eden ve sivil iradeye karşı yapılmış bir açıklamadır. Şimdi nasıl oluyor da emeklilikten sonra askerlik mesleğini icra eden adamlar sürekli bir arada durabiliyorlar, Türkiye'nin bütün siyasi meselelerinde fikir sahibi olabiliyorlar ve biz televizyonları açtığımız zaman karşımızda 15-20 bu Türkiye'nin sorunlarını tartışan insan varsa, nasıl oluyor da bunların yarısı emekli asker oluyor. Dünyada böyle bir model ben bilmiyorum, tanımıyorum. yani Amerika'yı da kendimce biraz biliyorum, Avrupa ülkelerini de biliyorum, hatta darbelerin anayurdu diyebileceğimiz Latin Amerika ülkelerinde sabah erken uyananın darbe yaptığı ülkeler bunlar, Latin Amerika ülkeleri. Sabah kim erken uyanıyorsa gidip darbe yapıyor. Orada bile televizyonları açtığınız zaman 10 tane generali karşınızda, emekli generali ama, karşınızda, ne bileyim Şili'yi, Guantanamo'yu, Kolombiya'yı tartışıyor bulmazsınız. Böyle bir usul yok yeryüzünde. Dolayısıyla burada bu amirallerin açıklaması sinek vızıltısı gibi geliyor olabilir bize, ama önemsememiz gereken sivrisinek vızıltısı. Yani niye önemsememiz gereken? Çünkü bu fikir, tedavülde kaldığı sürece biz Akdeniz meselesine, Libya meselesine, başka başka bizim milli meselelerimize hep bu generallerin yürüttüğü ve bir parçası olduğu kültür ve siyasi tartışmalar üzerinden bakarsak her 2-3 ayda bir, yılda bir mutlaka böyle bildirilerle karşılaşırız."

Miroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil ve daha ibret verici olan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kimi milletvekillerinin, hatta genel başkanının bu 104 emekli amirali 'destekleyen açıklamalar' yapmış olmalarıdır. Bu da bizim düşündüğümüz gibi darbe fikrinin aslında o fikri savunanlar miadı, zamanı gelince emekliye ayrılsalar bile o fikirlerin emekliye ayrılmadığını gösterir. Hangi meslekten olursak olalım, yani ister doktor olalım, ister mühendis olalım, şu olalım, bu olalım, emekli olduktan sonra insanın hayatına ne girer? İnsanın hayatına bahçeye bir ağaç dikmek girer, insanın hayatına saksıda bir çiçek yetiştirmek girer, insanın hayatına torunlarını büyütmek girer. Ama bu emekli askerlerin, sadece amirallerin değil, emekli askerlerin genel hayat tarzlarına falan baktığımız zaman bunlar hariç ama her şeyle uğraşıyorlar. Siyasetin her tartışmasında varlar ve siyaseti, medyayı yönlendiriyorlar."