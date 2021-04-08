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Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:19 Son Güncelleme: 8.4.2021 16:40

Bakan Selçuk binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi! Bu hafta sonuna kadar sahipleriyle buluşacak...

Bakan Selçuk binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi! Bu hafta sonuna kadar sahipleriyle buluşacak...

Bakanı Selçuk binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi. 26 ilimizde öğrencilere tam 34 bin 445 adet tablet bilgisayarın yolda olduğu bildirildi. Bu zamana kadar 700 bini aşkın cihazın teslim edildiği bildirilirken tedarik edilen diğer bilgisayarlar için de sevkiyata başlandı. İşte Bakan ’tan gelen son dakika açıklamasının detayları…

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 26 ildeki öğrencilere 34 bin 445 tablet bilgisayar gönderildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında Bakan Selçuk düzenlediği toplantıda "29 ildeki öğrencilerimize 34 bin 445 tablet bilgisayar ulaştırıyoruz." İfadelerine yer verdiği açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan binlerce öğrenciye "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla bilgisayar ve tablet desteği sağlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 11. faz dağıtım toplantısında, tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferans ile bir araya geldi. "29 ildeki öğrencilerimize 34 bin 445 tablet bilgisayar ulaştırıyoruz." diyen Selçuk, şöyle konuştu:

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"Öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sistemlerimize erişimde gereksinimi olan öğrencilerimizin EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek Araçları ile buluşturulması için çaba sarf ettiğini takip ediyoruz, tüm meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla 15 bin 105 EBA Destek Noktası ve kırsal kesimde bulunup erişim gereksinimi olan öğrencilerimiz için de 185 Mobil EBA Destek Aracı, çocuklarımızın hizmetinde. Eğitim alanında dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız."

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HAFTA SONUNA KADAR ULAŞTIRILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla öğrencilere teslim etti. Tedarik edilen 34 bin 445 tablet bilgisayarın daha sevkiyatına başlandı. Tablet bilgisayarlar, 25 GB internet paketi ile hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak. Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 19 bin 524'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı tabletlerine kavuşmuş olacak.

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Bakan Selçuk binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi! Bu hafta sonuna kadar sahipleriyle buluşacak...
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