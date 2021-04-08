Bakan Soylu emanetleri şehidin babasına teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şehit Cenazesine Helikopterle katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle törene son anda yetişebildi. Şehir Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın mezarına elleriyle toprak atan Bakan Soylu, Şehit babası Hasan Çakır'a oğlunun fotoğrafını, Türk Bayrağını ve Kur-an'ı Kerimi öperek teslim etti. Okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlanan Şehidin arkasından gözyaşları adeta sel olup aktı. Acılı eş ve aileye taziyelerini bildiren Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından İnegöl'den ayrıldı.