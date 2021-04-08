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Giriş Tarihi: 8.4.2021 20:20

Bakan Soylu emanetleri şehidin babasına teslim etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bakan Soylu emanetleri şehidin babasına teslim etti

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın ’daki cenaze törenine, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle son anda katılan İçişleri Bakanı , Şehidin fotoğrafını, Türk Bayrağını ve Kur-an’ı Kerim’i şehidin babasına öperek teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şehit Cenazesine Helikopterle katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle törene son anda yetişebildi. Şehir Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın mezarına elleriyle toprak atan Bakan Soylu, Şehit babası Hasan Çakır'a oğlunun fotoğrafını, Türk Bayrağını ve Kur-an'ı Kerimi öperek teslim etti. Okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlanan Şehidin arkasından gözyaşları adeta sel olup aktı. Acılı eş ve aileye taziyelerini bildiren Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından İnegöl'den ayrıldı.
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Bakan Soylu emanetleri şehidin babasına teslim etti
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