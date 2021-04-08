Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını ağırladı. Külliye'deki samimi ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/UkoWGHadHr— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 8, 2021