Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti
Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:17

Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti

Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti

Başkan , Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını, 'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını ağırladı. Külliye'deki samimi ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın annesi, babası ve deneme yarışmasında ödül alan çocuklarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesini kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA