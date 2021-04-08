Çekmeköy'den acı haber meclis üyesi hayatını kaybetti

Çekmeköy Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu'nun vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Aydoğdu'nun yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen meclis üyesinin kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Çekmeköy Belediyesi de bir taziye mesajı yayımlayıp, "Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Meclis Üyemize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Çekmeköy Belediye Meclis Üyemiz Bülent Aydoğdu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim. Merhum dava arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü de yayımladığı mesajda, "AK Parti Çekmeköy Meclis Üyemiz Bülent Aydoğdu Bey'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." diyerek taziyelerini iletti.