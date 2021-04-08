CHP'li belediyede skandal atama

Aydın Büyükşehir Belediyesinde skandal bir atamanın yapıldığı ortaya çıktı. 1999 yılında Konya Tufanbeyli Belediyesinde görevde yükselme sınavına girmeden müdür kadrosuna atanan Tufan Yılmaz, 2015 Yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne naklen geçiş yaptı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından vekâleten Abone İşleri Daire Başkanı olarak görevlendirilen Tufan Yılmaz, bir kısım büyük otellerin kesinleşmiş su borçlarını sildirdiği iddiaları ile gündeme geldi.



BAKANLIK'TAN GÖRÜŞ İSTENDİ



İdarenin talimatı ile su borçlarını sildiğini iddia eden Tufan Yılmaz, Asil Daire Başkanı olarak atanmak istediğini idareye iletmesi üzerine, idare ile ters düştü. Bunun üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, Tufan Yılmaz'ın Tufanbeyli Belediyesinde atanmış olduğu şube müdürlüğünün usulsüz olduğu gerekçesi ile özlük dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne göndererek görüş istedi.



SINAVA GİRMEDEN ATAMASI YAPILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgilinin görevde yükselme sınavına girmeden atamasının yapıldığını ve dolayısı ile Şube Müdürü olmayacağı yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü Tufan Yılmaz'ın şube müdürlük kadrosunu iptal etti.



ŞUBE MÜDÜRÜ OLAMAZSIN DEDİĞİ KİŞİYİ ASALETEN DAİRE BAŞKANI YAPTI



Ne olduysa bunda sonra oldu. Şube Müdürü olamaz diye görevden alınan Tufan Yılmaz, Genel Müdürlük Makamının 30.11.2020 tarih ve 24544000/38261 sayılı onayı ile Asaleten daire başkanı yapıldı. Atama onayını imzalayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç'ın 25 ayrı dosyadan zincirleme görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile yargılandığı biliniyor



FAZLA MAAŞI GERİ ÖDEYECEK



Tufanbeyli Belediyesi ilgiliye ödenen fazla maaş için 262 bin 781 lira kamu zararı çıkararak Tufan Yılmazdan bu parayı geri ödemesini talep etti.