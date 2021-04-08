Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

"YENİ SİHA'LAR TCG ANADOLU'YA KONUŞLANACAK"

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.