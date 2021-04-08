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Giriş Tarihi: 8.4.2021 22:11 Son Güncelleme: 8.4.2021 22:23

Dünyada ilk olacak! 'dan heyecanlandıran paylaşım

Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bayraktar 'lerin yuvası olacak 'yu ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!" dedi.

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu SavunmaSanayii ve Deniz Kuvvetlerinden teknik heyetlerle ziyaret etti.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG Anadolu'da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG Anadolu, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Bayraktar TB3'ün, ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor.

DÜNYADA İLK OLACAK

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak BayraktarTB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. #MaviVatan'da daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

"YENİ SİHA'LAR TCG ANADOLU'YA KONUŞLANACAK"

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

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Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
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