Endonezya’dan Ankara’ya ‘hibrit’ moda etkinliği

Müslüman kadın nüfusu ile tesettür modasında marka haline gelen ülkelerden Endonezya'nın 7 ünlü moda markasının tasarımları Ankara'da düzenlenen "Bir Hibrit Moda Etkinliği" adlı organizasyonda sergilendi. Endonezya Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu da katıldı. Yabancı büyükelçi eşleri, yerli ve yabancı tasarımcılar ile tekstil sektörünün temsilcilerinin de izlediği etkinlikte Elzetta, Wearing Klambly, Jawhara Syari, Tethuna, Medina Zein, Restu Pratiwi, Hwan Eco Ethnic adlı markalar, Türkiye için özel olarak oluşturdukları koleksiyonu tanıttı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Bu moda diplomasisi aracılığıyla iki Müslüman ulus olan Endonezya ve Türkiye'nin kalplerini her zamankinden daha yakın şekilde birbirine bağlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.