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Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:27

FETÖ üyesi eski vali yardımcısı ve eski hakime ceza

ERDOĞAN ÖZTÜRK
FETÖ üyesi eski vali yardımcısı ve eski hakime ceza

’da FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski vali yardımcısı B.Ç.’ye 7 yıl 6 ay, emekli eski hakim M.D.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar B.Ç. ile M.D. son kez hakim karşısına çıktı. Her iki sanık için de esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yargılamaya göre sanıkların üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini yönünde görüş bildirdi. Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir ara verdi.

İKİSİDE MAHKUM OLDU

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan eski vali yardımcısı olan B.Ç.'yi 7 yıl 6 ay, eski hakim M.D.'yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık B.Ç., 24. Haziran .2016 - 10.Mart .2021 tarihleri arasında tutuklu kalırken, sanık M.D. ise 08.Mayıs .2017 - 05.Aralık .2017 tarihleri arasında tutuklu kalıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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FETÖ üyesi eski vali yardımcısı ve eski hakime ceza
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