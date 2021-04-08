Eyüpsultan Belediyesi yağmur suyundan yararlanıyor!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, parklara yağmur sularını depolama sistemi kurduklarını, yağmur suyunu depo ve oluşturdukları göletlerde topladıklarını ve böylece yüzde 50 tasarruf sağladıklarını ifade etti.

YAĞMUR SUYU DEPOLANIYOR, YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLANIYOR

Başkan Köken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yağmur berekettir, rahmettir... Biz de bu bereketten yararlanmak, suyu tasarruflu kullanmak için parklara yağmur suyu depolama sistemleri kurduk. Yağmur suyunu depo ve oluşturduğumuz göletlerde topluyoruz. Yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.