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Giriş Tarihi: 8.4.2021 13:23

Belediyesi yağmur suyundan yararlanıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Eyüpsultan Belediyesi yağmur suyundan yararlanıyor!

Belediye Başkanı , yağmur suyunun bereketinden yararlanmak için yağmur suyu depoları kurduklarını belirterek, “Suyu tasarruflu kullanmak için parklara yağmur suyu depolama sistemleri kurduk. Yağmur suyunu depo ve oluşturduğumuz göletlerde topluyoruz. Yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, parklara yağmur sularını depolama sistemi kurduklarını, yağmur suyunu depo ve oluşturdukları göletlerde topladıklarını ve böylece yüzde 50 tasarruf sağladıklarını ifade etti.

YAĞMUR SUYU DEPOLANIYOR, YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLANIYOR

Başkan Köken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yağmur berekettir, rahmettir... Biz de bu bereketten yararlanmak, suyu tasarruflu kullanmak için parklara yağmur suyu depolama sistemleri kurduk. Yağmur suyunu depo ve oluşturduğumuz göletlerde topluyoruz. Yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Eyüpsultan Belediyesi yağmur suyundan yararlanıyor!
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