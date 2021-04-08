FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına darbe

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülki idare mahrem imamları"na yönelik Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülkiye amiri ve 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün mahrem abileriyle ankesör ve operasyonel hatlarla irtibat kurduğu ortaya çıkan isimler arasında 8 ilin eski vali yardımcısı ile 19 eski ilçe kaymakamı bulunuyor. Şüpheliler için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 ilde operasyon düzenledi. SABAH'ın ulaştığı gözaltı listesinde eski Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, eski Bayburt Vali Yardımcısı Halit Benek, eski Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, eski Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskiriş gibi isimler bulunuyor.