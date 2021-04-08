Gazeteci Kutlular son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular (83) dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Kutlular'ın cenazesi dün Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Kutlular için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kutlular'ın yakınlarının yanı sıra Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Kutlular, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.