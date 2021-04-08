İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Mecidiyeköy istasyonunun hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatıldığını duyurmuştu. İstanbullular sosyal medyadan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arızanın bir türlü halledilmemesinden dolayı isyan etmişti.





"TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEME ALIŞAN İSTANBULLULAR, BU BECERİKSİZLİĞE 2024'TE SON VERECEKTİR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul'u iletişim illüzyonlarıyla yönetebileceğini sanan CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor. Tıkır tıkır işleyen sisteme alışan İstanbullular, inanıyorum ki AK Parti dönemimizde yapılan metroları bile işletemeyen bu beceriksizliğe 2024'te son verecektir" ifadelerini kullandı.

Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video

PANDEMİYE RAĞMEN VATANDAŞI BUNA MECBUR ETTİLER

İBB'nin bu beceriksizliği nedeniyle, vatandaşlar koronavirüse rağmen izdihama maruz kaldı.