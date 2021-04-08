İstanbul’da bir güneş bir yağmur sürprizi

İstanbul'da mevsim geçişi sırasında bir gün önce güneşli yaz günü yaşanırken bir gün sonra sıcaklık 8 derece birden düşerek sağnak yağışlı bir hava etkili oldu. Yağışların Cuma günü de devam edeceği hava sıcaklığının 7 derece civarında olacağı kaydedildi.



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur gün boyunca etkisini sürdürdü. Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve saçakların altına sığındı. Öte yandan yağışla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 66 olarak yaşandı.



Yağışlara Taksim Meydanı'nda olan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olanlar yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü.



Beşiktaş'ta yağışlı havayla beraber sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs önce aydınlatma direğine ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken kazada bir kadın hafif yaralandı.

Metoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yağışların Cuma günü de etkili olacağı hava sıcaklığının 7 derece civarında olacağı kaydedildi.