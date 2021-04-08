İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 8 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul'da tekrar etkili olan yağmurlu hava baraj doluluk oranını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 77.21 olarak ölçüldü. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 58,05 arttı. Açıklanan verilere göre 26 Mart'ta 70.63 olan baraj doluluk oranı 14 gün içerisinde ise yüzde 6.58'lik artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 90'ı geçti. Her bir barajdaki doluluk oranı; Alibey 65.24, Büyükçekmece 74.92, Darlık 91.75, Elmalı 89.62, Istrancalar 84.05, Kazandere 68.08, Ömerli 94.29, Pabuçdere 64.03, Sazlıdere 40.75 ve Terkos 72.1 olarak kaydedildi.