Mansur Yavaş'a 'Kızılırmak suyu' tepkisi: Hani bu su zehirliydi

"KIZILIRMAK SUYU TEKRAR ANKARA'YA VERİLMEYE BAŞLADI"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek döneminde yaşanan kuraklık sonrası Kızılırmak suyunun Ankaralıların kullanımına açılması için büyük bir proje hayata geçirilmişti. Bu proje zamanında çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kızılırmak suyu için 'Bir Ankara kâbusudur' diyenler oldu. Hatta o dönem Mansur Yavaş Kızılırmak suyu projesine ilişkin 'Gereksiz bir proje, buraya yapılan yatırıma yazık Kızılırmak suyu çok kötü, Ankaralıya zehir içiriyorlar, Kızılırmak ne olacak? O borular ne olacak? Bu belediye için büyük kayıptır. Kızılırmak suyu işletilemez 1 milyar dolar yatıyor orda biz bunu Gölbaşı ve Balada sulu tarımda kullanacağız demişti.

Kızılırmak suyu Kasım 2019'da da tekrar Ankara'ya verilmeye başladı. Ancak bu durum birkaç günle sınırlı kalmadı. Sonra bir şeyler oldu. Kızılırmak suyu Mansur Yavaş için yeniden çözüm kaynağı oldu. Mansur Yavaş 'Ağustos ayında Gerede suyu da gelse Kızılırmak suyunu akıtmamız gerekiyor' diyerek çareyi Kızılırmak'tan gelen suda buldu.