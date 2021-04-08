Mansur Yavaş'a 'Kızılırmak suyu' tepkisi: Hani bu su zehirliydi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce "Sağlıksız Kızılırmak suyu direkt Ankaralılara verilecek. Kızılırmak suyunu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" demişti. Mansur Yavaş'ın söz konusu vaadinin yalan olduğu, Ankaralılara Kızılırmak suyu içirdiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Hani Kızılırmak suyu kötüydü" diyerek Yavaş'ı başkent halkına açıklama yapmaya davet etti.
Sinan Burhan, şunları söyledi:
"Sayın Mansur Yavaş, Kızılırmak suyuna 'kötü' diyorsunuz. Gizli gizli Ankaralıya Kızılırmak suyu içiriyorsunuz. Kızılırmak suyu ASKİ tarafından Ankara musluklarına verilmeye başlandı. Sayın Yavaş, neden Ankaralıya bunu açıklamıyorsunuz? Beğenmediğiniz Kızılırmak suyunu hani tarım arazisinde kullanacaktınız?"
"KIZILIRMAK SUYU TEKRAR ANKARA'YA VERİLMEYE BAŞLADI"
"Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek döneminde yaşanan kuraklık sonrası Kızılırmak suyunun Ankaralıların kullanımına açılması için büyük bir proje hayata geçirilmişti. Bu proje zamanında çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kızılırmak suyu için 'Bir Ankara kâbusudur' diyenler oldu. Hatta o dönem Mansur Yavaş Kızılırmak suyu projesine ilişkin 'Gereksiz bir proje, buraya yapılan yatırıma yazık Kızılırmak suyu çok kötü, Ankaralıya zehir içiriyorlar, Kızılırmak ne olacak? O borular ne olacak? Bu belediye için büyük kayıptır. Kızılırmak suyu işletilemez 1 milyar dolar yatıyor orda biz bunu Gölbaşı ve Balada sulu tarımda kullanacağız demişti.
Kızılırmak suyu Kasım 2019'da da tekrar Ankara'ya verilmeye başladı. Ancak bu durum birkaç günle sınırlı kalmadı. Sonra bir şeyler oldu. Kızılırmak suyu Mansur Yavaş için yeniden çözüm kaynağı oldu. Mansur Yavaş 'Ağustos ayında Gerede suyu da gelse Kızılırmak suyunu akıtmamız gerekiyor' diyerek çareyi Kızılırmak'tan gelen suda buldu.
Sayın Mansur Yavaş, Ocak ayı başında kuraklığa dikkat çekip insanları tasarrufa davet etti. Kızılırmak suyunu verdiklerini asla dile getirmedi. ASKİ Kızılırmak suyunu ne kadar zamandır verdiğini, ne oranda verdiğini şimdiye kadar duyurmadı.
Şimdi Kızılırmak suyu içme sularına daha çok katılıyor. Sadece 12 Mart tarihinde 444 bin metreküp Kızılırmak suyu şebekeye verildi. İvedik arıtma tesisine gelen 1 milyon 166 bin metreküp su olduğunu düşünürsek, bu, on litrenin neredeyse dört litresinin Kızılırmak suyu olduğu anlamına geliyor.
Bu konuda bir kamu kuruluşu halka açıklama yapmakla yükümlüdür. Böylesi bir dönemde, bir belediyenin bu konuyu halktan gizlemesi çok manidardır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak lazım, Kızılırmak suyu gerçekten gereksiz bir yatırım mı?
Sayın Mansur Yavaş, boşuna yapılmış bir yatırım olarak söylediğiniz Kızılırmak suyunu neden Ankaralıların kullanımına açtınız? Gerçekleri, özellikle de insan sağlığını ilgilendiren bu konudaki gerçeği Ankaralılardan sakladınız mı? Ankaralıların ne içtiğini bilmeye hakkı yok mu?
YAVAŞ: KIZILIRMAK SUYUNU SULU TARIM YAPILMASI İÇİN HİZMETE VERECEĞİZ
Mansur Yavaş, 16 Şubat 2019 tarihinde açıklama yapmış ve "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" dedi.
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katılmış ve "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem orada ki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek" demişti.
"KIZILIRMAK SUYU SAĞLIKSIZ"
Mansur Yavaş, 23 Şubat 2019 tarihinde Çubuk ilçesindeki aday tanıtım toplantısında konuştu. Çamlıdere'deki suyunun Ankara'ya 80 gün yeteceğinin iddia eden Yavaş, ''Asıl sorunu 80 gün sonra yaşanacak ve o günden sonra sağlıksız Kızılırmak suyu direkt Ankaralılara verilecek'' diye konuştu.