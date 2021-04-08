Nihayet istifa etti ! Cinsel tacizden yargılanan CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın istifa ettiği ortaya çıktı

Veysi Uyanık; "Sürdürdüğüm görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı. CHP Bitlis İl Başkanlığı'na Yunus Irmak'ın geldiği öğrenildi.



UYANIK: "PARTİME ZARAR GELMEMESİ ADINA…"



Veysi Uyanık, şunları söyledi:



"Partimi hedef alan taciz suçlamaları kervanına şahsım da dahil edilmiştir. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin yapılan soruşturma ile ilgili beklediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkana kadar, partime zarar gelmemesi adına; sürdürdüğüm görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım."

"Partime yönelik alçak saldırılara dahil edilmem; hem partimi hem de şahsımı incitmiştir. Halihazırda tüm iddialardan beraat etmiş olmama rağmen, devam etmekte olan ve lehime sonuçlanacağı çok açık olan soruşturma süresince görevime ara vermem etik olacaktır."

"Elbette bu asılsız iftiralara konu olan soruşturmadan da aklanıp görevime çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Atılan iftiralar ve çamurlar, partimizin iktidar yürüyüşünde hizmet etmeme engel olamayacaktır."

"Bu süre zarfında, İl Yönetim Kurulumuzun kendi aralarından seçtiği Yunus Irmak, İl Başkanı olarak Bitlis'te mücadelemizi büyütme azmini geliştirecektir."



VEYSİ UYANIK'TAN ÖLÜM TEHDİDİYLE TACİZ: GELMEZSEN ANNENİ VE ABLANI ÖLDÜRÜRÜM

Veysi Uyanık (51) tarafından taciz edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını öne süren H.D.C.'nin (22) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade Sabah gazetesinde yayınlanmıştı.

H.D.C. şunları söylemişti:

"Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş.

2018'de CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan H.D.C. ifadesinde, Uyanık'ın ilişki teklifini reddettiği için ailesi ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını, sahte belgelerle borçlandırıldığını öne sürdü. H.D.C. şunları söyledi: "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş. Babam, konuşmak için ofisine gitti. Tartışma sırasında orada çalışan emekli polis Ferhat Ş., arkadan babamın üzerine atlamış. Ferhat Ş.'nin üzerine düşmesi sonucu oradaki bir kişi beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine babam tutuklandı. Bu olayın ardından Veysi Uyanık ve Ferhat Ş. belinde tabanca ile kapımıza gelip bana 'Bizimle gelmezsen bir daha baban dışarı çıkamaz. Seni, anne ve ablanı öldürürüz' dediler. Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım. Sahte belgeyle beni borçlandırmışlar. Hakkımda 27 bin liralık icra takibi başlatıldı."

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Uyanık ise iddiaların gerçek olmadığını savundu. Uyanık, "Suçlamalar iftira niteliğindedir, kabul etmiyorum. Sözlü ya da fiili olarak taciz etmedim. Sahte bir belge düzenleyip onu borçlandırmadım" ifadelerini kullanmıştı.

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