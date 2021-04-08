Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 30’uncu hafta

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Baba Ömer Üstek; "Ben oğlum için bunu yapıyorum. Çocuğum için bu yürüyüşü yapıyorum. Oplum dönmeyene kadar buna devam edeceğim. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Biz biliyoruz ki HDP götürdü. Kendilerine sattılar. Üstelik biz Kürt'üz diyorlar. Kürtlük ile herkesi kandırdılar. Yalan söylediler. Çocuğumuzu nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler bizde bu işi bırakalım. Çocuğumuzu göndermezlerse ölene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Tek derdimiz bu. Milletin kız ve erkek çocuklarını götürdüler. Kimse sesiniz çıkarmıyor. Bilmiyorum neden ses çıkarmıyorlar. Korkuyorlar mı yoksa onların arkadaşları mı. Ben kendi davamdan vaz geçmeyeceğim. Ben devletimin yanındayım. Oğlum bana acıyorsa evine geri gelir" dedi.

Anne Emine Üstek ise yaşadığı sürece HDP önüne geleceğini ifade ederek; "yaşadığım sürece HDP önüne gelceğim. Oğlumu getirsinler. Allah'tan umudumu kesmiyorum. Oğlum ölmemişse annesine geri gelecek. Bıraksınlar oğlum gelsin. Metin oğlum neredeysen evine geri gel" dedi.

Şırnaklı kadınlardan Hatice Atan ise Ramazan ayında yürüyüşe ara vereceklerini belirterek şöyle konuştu; "10 Eylül'de başladık. Bugün HDP il binasının önünde 30'uncu haftamız. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Allah'In izni ile annelerimiz evlatlarına kavuşuncaya kadar, onların yüreğindeki hasret dininceye kadar biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Çocuğu orda olan 2 kız çocuğu annesi bizi aradılar. Önümüzdeki süreçte bu eyleme destek vereceklerini ifade ettiler. Çünkü bizim bu işi samimiyetle yaptığımızın herkes farkında. Tek bir amacımız, hedefimiz var. Artık annelerin yüreği ağlamasın. Oradaki çocuklara sesleniyorum. Devletimizin şefkatli kucağı bütün gençlerimize açıktır. Yeterki onlar dönsünler. Annelerin yüreğindeki hasreti dindirsinler. Geri dönüşler oluyor. Bizim en büyük hayalimiz, umudumuz Emine teyzemizin evladının gelmesidir. Biz buradayız biliyoruz birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olsunlar. Biz tek başımıza da olsak buranın önüne gelip çocukların hesabını sormaya devam edeceğiz. Herkes burada devletini seviyor. Ben Güneydoğu'daki bütün kadınlarımıza sesleniyorum. Onlarda binaların önüne gitsinler. Onlarda evlatlarının haklarını sorsunlar. Biz buradayız onların yanındayız. Annelerin yüreğine artık bahar gelsin istiyoruz. Kandil'de bizi artık iyi duysun. Onların kökü kuruyuncaya kadar, onlar bitinceye kadar artık onların karşısında sadece askerimiz, polisimiz, korucularımız değil, artık elinde silah olmayan yürekli kadınlar var. Biz onlara hesap soracağız" dedi.