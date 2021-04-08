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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:48 Son Güncelleme: 8.4.2021 12:04

Son dakika: Bestler Dereler'de terör örgütüne büyük darbe!

Son dakika: Bestler Dereler'de terör örgütüne büyük darbe!

Son dakika bilgisine göre Eren-10 Operasyonunda, -Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu:"Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz! Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor."

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda; Kahraman Jandarma Komandolarımız, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz! Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Bestler Dereler'de terör örgütüne büyük darbe!
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