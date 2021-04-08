Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Draghi'nin kullandığı ifadeyi iade ediyoruz

Şimdi bunu Türkiye AB Komisyonu Başkanı'nı iyi ağırladı fakat Komisyon Başkanı'nı kötü ağırladı gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Hatta tutup bunu 'Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına bağlayıp 'Bir kadına saygısızlık yaptı' gibilerinden artık cehaletin doruğuna ulaşanlar da var. Burada net bir durum var. Sorun, AB Konseyi ile Avrupa Komisyonu'nun arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Türkiye bir diplomasi devletidir. Bütün konuklarına misafirperver davranır."

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.