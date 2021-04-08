Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Draghi'nin kullandığı ifadeyi iade ediyoruz

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerine sert tepki gösterdi.
"Kullandığı ifadeyi iade ediyoruz." diyen Ömer Çelik, faşizmin Türkiye'den çıkmadığını ve Draghi'nin söz konusu açıklamasının büyük bir kara propaganda olduğunu söyledi.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE BAĞLAYANLAR VAR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bu benim siyasi hayatımda gördüğüm en büyük cehalet örneklerinden ve saygısızlıklarından bir tanesi. AB Konseyi Başkanı Michel ve Komisyon Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyaret etti. Sayın Michel'in protokol ekibi ile Sayın von der Leyen'in protokol ekibi arasında bir anlaşmazlık oldu. Türk tarafı, Michel'in ekibiyle nasıl bir oturma düzeneği olacağı konusunda çalışmış ve karşı tarafın talepleri yerine getirilmiş.
Şimdi bunu Türkiye AB Komisyonu Başkanı'nı iyi ağırladı fakat Komisyon Başkanı'nı kötü ağırladı gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Hatta tutup bunu 'Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına bağlayıp 'Bir kadına saygısızlık yaptı' gibilerinden artık cehaletin doruğuna ulaşanlar da var. Burada net bir durum var. Sorun, AB Konseyi ile Avrupa Komisyonu'nun arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Türkiye bir diplomasi devletidir. Bütün konuklarına misafirperver davranır."
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.
AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir." ifadelerini kullandı.
"ÇİRKİN VE HADSİZ İFADELERİ KUVVETLE KINIYORUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.