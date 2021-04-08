SON DAKİKA HABERİ: AİHM'den zorunlu aşı açıklaması: "İnsan haklarına aykırı değil, demokratik toplumun bir gereği"





ZORUNLU AŞILAMALAR HERKESİN YARARINA

Çekya'nın çocukların zorunlu aşılanması kararının, söz konusu çocukların olduğu kadar diğer vatandaşların haklarının ve sağlığının korunmasının yararına olduğunu belirten AİHM, böylelikle sadece bireyin değil, tüm nüfusun sağlığının korunduğuna işaret etti. Zorunlu Covid-19 aşı uygulamasının, demokratik toplumlarda gerekli olabileceğini belirten AİHM, Çekya'da çocukların tetanos, çocuk felci, boğmaca, Hepatit B, kızamığın da aralarında bulunduğu 9 hastalığa karşı aşılamanın hukuki bir yükümlülük olduğunu ifade etti. AİHM, haklı bir nedeni olmaksızın söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen ebeveynlerin para cezasıyla cezalandırılabileceğini ve çocuklarının ise kreşe alınmayabileceğine karar verdi.