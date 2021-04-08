SON DAKİKA: İBB'nin otopark projesi esnafı perişan etti! Otopark isyanı

Kapalıçarşı esnafından Fahri Kenan Dengiz de, "Burada 45 yıldır otopark vardı. Turistler otobüslerle kafileler halinde gelip alışverişlerinin ardından tekrar otobüslerle ayrılırlardı. Güvenli ve rahat alışveriş yaparlardı. İmamoğlu'nun bu uygulaması hepimize zarar veriyor. Acilen bu hatadan dönülmeli" dedi. Çevre esnafı yaptıkları ortak bildiride ise sorunlarını şöyle dile getirdi: "Pandemi ile ekonomik sıkıntıların arttığı, toplu ulaşım ile seyahatin risk teşkil ettiği bir dönemde otoparkın kapatılması, turizm geliri bekleyen esnafa büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Bu alanın turist midibüslerine, VIP araçlarına, kısa süreli hizmet veren otopark olarak tescillenmesi dileğimizdir."

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