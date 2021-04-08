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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Biontech aşısı açıklaması
Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:45 Son Güncelleme: 8.4.2021 19:55

: İl Sağlık Müdürü 'ndan aşısı açıklaması

Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Biontech aşısı açıklaması

haberleri... İl Sağlık Müdürü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm devlet hastanelerinde aşısının yapılabildiğini belirterek, "Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız aşı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, 60 yaş üstü vatandaşlara devlet hastanelerinde Biontech aşısının yapılabildiğini açıkladı.

Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm Devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız AŞI. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Biontech aşısı açıklaması
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