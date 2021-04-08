Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Okullarla ilgili Ramazan boyunca duruma bakarak değerlendirme yapacağız. Okulların açık olmasının ne kadar etki yapacağını göreceğiz." dedi.

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