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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Giriş Tarihi: 8.4.2021 21:20 Son Güncelleme: 8.4.2021 21:26

: Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklaması

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

: Milli Eğitim Bakanı , konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Okullarla ilgili Ramazan boyunca duruma bakarak değerlendirme yapacağız. Okulların açık olmasının ne kadar etki yapacağını göreceğiz." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Okullarla ilgili Ramazan boyunca duruma bakarak değerlendirme yapacağız. Okulların açık olmasının ne kadar etki yapacağını göreceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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