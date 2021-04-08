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Giriş Tarihi: 8.4.2021 17:55

merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

AA
Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları, örgütünün sözde 'YPS' hücre yapılanmasında faaliyet yürüttükleri" iddia edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı
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