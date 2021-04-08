Vanlı annelere Diyarbakır annelerinden destek

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de yedinci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 25 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.



DİYARBAKIRLI ANNELERDEN VANLI ANNELERE DESTEK



Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Annelerin sesini yüksek sesle müzik açarak bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler ise çığ gibi büyüyor. Vanlı annelere destek vermek üzere Diyarbakır'dan Van'a gelen 10 aile ise HDP binası önündeki eyleme destek verdi.



ÇOCUKLARI KAÇIRILAN AİLELER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan Vanlı ailelerin feryatlarına destek vermek için Diyarbakır'dan gelen 10 aile de, HDP il binası önünde eylem yaptı. Yüksek sesle müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalışan HDP'ye karşı sinirlerine hakim olamayan Celil Bektaş isimli acılı baba, HDP il binasının bahçe duvarına tırmanarak içeri girmek istedi. Polislerin zor yatıştırdığı Bektaş, "Bizim ciğerlerimizi yakmışlar. Bu bize bir hakarettir. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz kimseden para, pul istemiyoruz. Bizleri bu şekilde tahrik ediyorlar. Bizler de Kürtüz, ama Amerika'nın Kürtleri değiliz. Biz buradayız, gitmeyeceğiz" dedi.

DİYARBAKIRLI AİLELER VAN'DA

Diyarbakır'dan gelen ve yaklaşık 6 yıl önce evladı dağa kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise eylemlerinin 584'üncü günü olduğunu ifade ederek, "Bu halkın çocuklarını dağa kaçıran partinin önündeyiz. Kendi Kürt halkına müzik çalarak provokasyon yapıyorlar. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Biz evlat tutan anne ve babalar olarak Van'da, Şırnak'ta, Muş'ta veya yurdun dört bir yanında eylem yapan anne ve babaların yanındayız. Acısı olan Kürt halkına müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışıyorlar. Suçlu olan insan bunu yapar. Biz burada çocuklarımızı istiyoruz, onlar ise PKK müziği çalıyorlar. Ayıp değil mi? Biz sonuna kadar bunların kapılarından ayrılmayacağız. Van'da eylem yapan aileler için geldik. İnşallah çocuklarımızı bu vatan hainlerinden alacağız. Kendi Kürt halkına bir açıklama bile yapamayan, kendi halkından kaçan milletvekilleri, yöneticiler var burada. Artık bütün Türkiye bunların iç yüzünü görsün. Ha HDP ha PKK. Bunlar aynıdır. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan kesinlikle bir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'NİN İSMİNİ DE ŞEHİRLERDEN SİLECEĞİZ

Dağa kaçırılan oğlu Mustafa için eyleme katılan Diyarbakırlı Ayşegül Biçer de 3 Eylül 2019'dan beri oğlu için eylem yaptığını belirterek, "HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat mücadelesindeyim. Sonuna kadar karalıyım. Bugün Van annelerini desteklemeye geldik. Hep birlikte tek yürek olup PKK'yı bitirmeye geldik. Bunu iyi bilsinler ki bu analar, bu babalar PKK'nın ecdadına başkaldırarak bu eylemi başlatmıştı. Hakkımız olan evlatlarımızı onlardan söke söke alacağız. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin ismini de şehirlerden sileceğiz" ifadelerini kullandı.