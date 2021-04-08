Yerde sürüklendiği o anları anlattı! "Ya kızım kucağımda olsaydı"

EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

Sürüklenme sırasında başından ve kolundan yaralanan Tuğba Akdağ tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Olayın şokunu atlatamayan Akdağ, yaşadıklarını anlattı. Kardeşini marketin önünde gördüğünü ifade eden genç kadın, "Kardeşim cep telefonun satacağını söyledi. Bu sırada plakasız bir araç geldi ve ben şüphelendim. Kardeşimi uyarmak istediğim sırada adam cep telefonunu alıp kaçması bir oldu. Bizi de aracıyla birlikte sürükledi. O an kızımda caddedeydi. Ya çocuğum kucağımda olsaydı sürükleseydi belki de biricik yavrum hayatta olmayacaktı. Ben kardeşim öldüğünü düşündüm. Bizi bu hale getirene en ağır cezayı verilmesini istiyorum" diye konuştu.