Yerde sürüklendiği o anları anlattı! "Ya kızım kucağımda olsaydı"

Adana'da satmak istedikleri cep telefonunu çalan kapkaççıyı erkek kardeşi Ali İrge (19) ile yakalamak isterken otomobille metrelerce sürüklenen Tuğba Akdağ (23), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Akdağ, "Telefonu satın alacak kişi plakasız araç ile gelince şüphelindim. Kardeşimi uyarmak istediğim sırada telefonu alıp kaçmaya çalıştı. Durdurmak istedik ama bizi de aracıyla birlikte sürükledi. Bu canilik. Hem malıma hem de canıma kastetti" dedi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşandı. Ali İrge, cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, bin 900 TL'ye anlaştıkları telefonunu almak için buluştu. Plakasız hafif ticari araçla gelen kişi bakmak için İrge'den cep telefonunu aldı. Telefonu alan şüpheli, aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, caddede metrelerce sürüklendi. Genç kadının 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
EN AĞIR CEZA VERİLMELİ
Sürüklenme sırasında başından ve kolundan yaralanan Tuğba Akdağ tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Olayın şokunu atlatamayan Akdağ, yaşadıklarını anlattı. Kardeşini marketin önünde gördüğünü ifade eden genç kadın, "Kardeşim cep telefonun satacağını söyledi. Bu sırada plakasız bir araç geldi ve ben şüphelendim. Kardeşimi uyarmak istediğim sırada adam cep telefonunu alıp kaçması bir oldu. Bizi de aracıyla birlikte sürükledi. O an kızımda caddedeydi. Ya çocuğum kucağımda olsaydı sürükleseydi belki de biricik yavrum hayatta olmayacaktı. Ben kardeşim öldüğünü düşündüm. Bizi bu hale getirene en ağır cezayı verilmesini istiyorum" diye konuştu.