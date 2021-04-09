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Giriş Tarihi: 9.4.2021

25 Nisan’da yapılacak iki sınav ertelendi

25 Nisan’da yapılacak iki sınav ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. Katıldığı TV programında Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" dedi. ANKARA
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25 Nisan’da yapılacak iki sınav ertelendi
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