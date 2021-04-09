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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:21

Son dakika: 'den Başbakanı Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüğün zirvesi budur

Son dakika: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüğün zirvesi budur

Sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ BÖLYE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜN ZİRVESİ BUDUR"

Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

"DEMOKRASİNİZİ ÖNCE AKDENİZ'İN SULARINDAN ÇIKARIN"

Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun!

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Son dakika: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüğün zirvesi budur
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