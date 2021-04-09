Ankesör soruşturmasından 19 aktif asker çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19'u görevde 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubayım aralarında bulunduğu 53 şüpheli deşifre oldu. Zanlılar arasındaki 32 şüphelinin ise daha önce görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 28'de astsubayın bulunduğu öğrenildi. 53 FETÖ üyesinin yakalanması için 33 ilde Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.