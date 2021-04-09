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Giriş Tarihi: 9.4.2021 08:50 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:02

Ankesör soruşturmasından 19 aktif asker çıktı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ankesör soruşturmasından 19 aktif asker çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ankesör soruşturma kapsamında üyesi olduğu ortaya çıkan ’nda görevli aralarında albay, yarbay ve binbaşılarında bulunduğu 19’u aktif 53 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19'u görevde 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubayım aralarında bulunduğu 53 şüpheli deşifre oldu. Zanlılar arasındaki 32 şüphelinin ise daha önce görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 28'de astsubayın bulunduğu öğrenildi. 53 FETÖ üyesinin yakalanması için 33 ilde Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

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Ankesör soruşturmasından 19 aktif asker çıktı
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