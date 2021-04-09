Ayasofya imamı Boynukalın üniversiteye döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imamlık yapan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi'ne geri döndü. Boynukalın, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu ve "İki gün önce, akademi/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki başimamlık görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim" dedi. "Bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuşan Boynukalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasoyfa imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir.Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlamaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."