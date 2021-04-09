Bolu'da yeni koronavirüs tedbiri: Ramazan'da davulcular çalışmayacak

Ramazan ayına sayılı günler kala toplanan Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.
TRT'de yer alan habere göre; Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene görev yapmamasına karar verildi.
VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA BU ÖNLEM ALINDI
Davulcuların para toplamak için vatandaşların kapısını çalmasından ötürü temasın olacağı böylelikle de virüsün bulaşma riskinin de artacağı gerekçesiyle bu tür bir önlem alındı.
Ayrıca Valilik, gelişen teknolojiyle birlikte sahura kalkacak vatandaşların davulculara ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.