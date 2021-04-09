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Giriş Tarihi: 9.4.2021 21:50 Son Güncelleme: 9.4.2021 21:52

'da yeni koronavirüs tedbiri: 'da davulcular çalışmayacak

Bolu'da yeni koronavirüs tedbiri: Ramazan'da davulcular çalışmayacak

ayına sayılı günler kala İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararla aldı. Bu kapsamda; Bolu'da bu sene ramazan davulcuları çalışmayacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala toplanan Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.

TRT'de yer alan habere göre; Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene görev yapmamasına karar verildi.

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA BU ÖNLEM ALINDI

Davulcuların para toplamak için vatandaşların kapısını çalmasından ötürü temasın olacağı böylelikle de virüsün bulaşma riskinin de artacağı gerekçesiyle bu tür bir önlem alındı.

Ayrıca Valilik, gelişen teknolojiyle birlikte sahura kalkacak vatandaşların davulculara ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

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Bolu'da yeni koronavirüs tedbiri: Ramazan'da davulcular çalışmayacak
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