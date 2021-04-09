Bolu'da yeni koronavirüs tedbiri: Ramazan'da davulcular çalışmayacak

TRT'de yer alan habere göre; Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene görev yapmamasına karar verildi.

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA BU ÖNLEM ALINDI

Davulcuların para toplamak için vatandaşların kapısını çalmasından ötürü temasın olacağı böylelikle de virüsün bulaşma riskinin de artacağı gerekçesiyle bu tür bir önlem alındı.