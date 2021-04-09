Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (35) naaşı, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Baba Mehmet Gençcelep, burada oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, "Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin, sen ne yaptın yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Gençcelep'i, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidin 8 yaşındaki büyük oğlu Kayra, babasının cenazesi uçaktan indirilip cenaze aracı ile getirilirken asker selamı verdi. Teyzesi Nezahat Aygün ise "Böyle mi olacaktı kuzum, böyle mi gelecektin? Kınalı kuzum, bu acıya nasıl dayanacağız?" diye ağıtlar yaktı. Evli olan şehit Gençcelep, Kayra (8) ve Kaan (3) adlı iki çocuk babasıydı.