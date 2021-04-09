CHP’de demokrasi eğitimi verilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş dün aHaber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkındaki "Emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş?" açıklamasını değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:Bu tür sözleri söylemek uzayda yaşıyormuş gibi bir şey. Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.CHP, İYİ Parti muhalefet olabilir, ama demokrasiye sahip çıkmak konusunda asgari bir ittifakımız olmalı. Bu bildiriye karşı 'ama, fakat' deniyorsa, vahim bir durum demektir.CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir. Türkiye'de seçimler 2023'ün haziran ayında yapılacak. Milletvekilleri seçimi olacak. Bir yıl sonra da yerel seçimler yapılacak.Partilerin eğitim vermesini sağlıklı buluyorum. CHP inşallah demokrasi eğitimi de verir. Demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı eğitimi de verilir. Darbe karşıtlığının demokrasiye katkısını anlatırlar.