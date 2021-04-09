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Giriş Tarihi: 10.4.2021 03:40

'den bir skandal daha! O afişlere karşı başsavcılık harekete geçti

İHA
CHP'den bir skandal daha! O afişlere karşı başsavcılık harekete geçti

Cumhuriyet Başsavcılığı, logosu ile kentteki billboard ve raketlere asılan afişlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlattı

Kırşehir il merkezinde, CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.
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CHP'den bir skandal daha! O afişlere karşı başsavcılık harekete geçti
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