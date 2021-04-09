CHP’li Belediyenin dezenfektanları CHP’li eczacıdan

Çanakkale Belediyesi pandemi sürecinde ihtiyacı olan dezenfektanlar için doğrudan temin yöntemiyle ihale açtı. İddiaya göre 3 firmadan teklif alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü 29 bin tl değerindeki dezenfektan alım işini en düşük fiyat teklifi veren CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık'a verdi.

"YÜZLERCE ECZANE VAR"

29 bin tl değerindeki işin eczacı olan CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık'a verilmesi belediye meclisini de karıştırdı. Daha önce açılan tüm ihalelerin şehir dışındaki firmalara verilmesiyle gündeme gelen bir belediyenin doğrudan temin yöntemiyle verilen dezenfektan ihalesini CHP Merkez İlçe Başkanı'nın kazanmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Özlem Karadayı "Doğrudan teminde her şey usulüne göre yapılmış olabilir. Fakat biz bu ticareti etik bulmuyoruz. Çanakkale'de yüzlerce eczane varken Başkan bu konuda hassasiyet göstermeliydi. Yerel Yönetimler eğitimlerinde bize öğretilen buydu. Bizlere bu ticaretlerden uzak durulması öğretildi" dedi.

"EVET! HASSASİYET GÖSTERMELİYDİK"

Olayın ortaya çıkmasının ardından suçu belediyenin ilgili birimlerine atan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Doğru, alınmamalıydı. Bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekirdi. Etik olarak bende bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"ÇOK ACİLDİ"

Satın alımın pandeminin ilk günlerinde gerçekleştiğini söyleyen CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fatma Kaynaş ise " İş çok acildi" diyerek satın alımı savundu. Kaynaş, " COVİD-19 salgını nedeniyle aciliyet arz eden bir alımdı. Geçen yıl mart ayında bu temin gerçekleşti. 3 eczaneden fiyat teklifi alındı. En uygun fiyatı veren ihaleyi kazandı" diye konuştu.

BAŞKAN KENDİ ESNAFINI PAS GEÇMİŞTİ

Öte yandan Çanakkale Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan ihale sonuç dosyaları, esnafla Belediye'yi karşı karşıya getirmişti. Resmi sitede yayımlanan ihale sonuçlarına göre Belediyenin açtığı birçok ihaleyi Çanakkale dışındaki firmaların kazanması "Başkan kendi esnafını pas geçti" yorumlarına neden oldu. Belediye'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeline kahvaltı ve iki öğün yemek alım işi 130 bin 333 Türk lirası bedelle Ankara'daki bir firmaya verilirken; mezarlık, şehitlik bakım ve onarım hizmet alım işi ise 380 bin 724 Türk lirası ile Şanlıurfa merkezli bir firmaya verildiği ortaya çıkmıştı.